Хакеры из Северной Кореи похитили военные секреты Южной Кореи и США

В сентябре прошлого года северокорейские хакеры взломали серверы военного ведомства Южной Кореи и похитили секретные данные в объеме 235 гигабайтов, причем содержание примерно 80 процентов украденных документов до сих пор не установлено. Об этом журналистам сообщил во вторник один из депутатов от правящей Демократической партии Южной Кореи.

На сегодня известно, что Пхеньян получил доступ к сведениям о подразделениях спецназа Южной Кореи, военных и энергетических объектах страны. Были похищены также детальные планы, составленные Сеулом и Вашингтоном, нанесения ударов по вероятным местам нахождения членов высшего руководства Северной Кореи, – планы, которые, по словам южнокорейского парламентария, привели в бешенство северокорейского лидера Ким Чен Ына. После этого Ким как будто изменил свой распорядок дня и стал передвигаться в разных автомобилях.

Недавно также появилась информация, что Пхеньян в стремлении обойти жесткие экономические санкции, наложенные международным сообществом, поручил своим хакерам похитить криптовалюту, биткоины, хранящиеся на счетах южнокорейских бирж, но эти попытки успеха не имели.

В Южной Корее растет обеспокоенность относительно намерений президента США Трампа, который неоднократно угрожал применить военную силу, чтобы остановить стремительное наращивание Пхеньяном своего ракетно-ядерного арсенала.