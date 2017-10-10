Сообщают о третьем казахстанце в деле о смертельном ДТП в России

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что в попавшем в ДТП с поездом во Владимировской области пассажирском автобусе находились трое граждан Казахстана. Ранее было известно о двух казахстанских гражданах, ехавших в этом автобусе.

«Всего в автобусе находилось три гражданина Казахстана. Один из них погиб, второй был водителем и третий, как мы выяснили, собирал деньги с пассажиров автобуса. Сейчас он задержан по другой статье, но сегодня будет известен его статус в деле о незаконной миграции», – приводит слова Жайнакова новостное агентство «Казинформ». По его словам, казахстанские дипломаты находятся на связи с дознавателями по делу о ДТП под Владимиром.

Следственный комитет на транспорте Москвы задержал выжившего водителя этого автобуса по статье о нарушении правил безопасности. Решением суда в Москве он пробудет под стражей по крайней мере до 6 декабря.

«Что касается второго выжившего гражданина Казахстана, который также находился в автобусе в момент ДТП, он временно задержан и проходит по делу в качестве свидетеля по делу о незаконной миграции», – сказал Жайнаков. – Ожидаем, что сегодня будет окончательно известно о его статусе».

Утром 6 октября на станции Покров во Владимирской области пересекавший железнодорожный переезд пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером заглох на путях. В столкновении поезда с этим автобусом погибли 17 человек и десятки пострадали. Автобус перевозил 55 граждан Узбекистана.