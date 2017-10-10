Экс-генпрокурору Кыргызстана Саляновой не предоставили в суде последнее слово

В Ленинском райсуде Бишкека ожидается вынесение приговора по делу депутата парламента Кыргызстана Аиды Саляновой, работавшей ранее генеральным прокурором. Как сообщил адвокат подсудимой Улан Джумаков на своей странице в Facebook, судья Кубанычбек Касымбеков удалился в совещательную комнату, отказав защите в выступлении в прениях и лишив последнего слова Аиду Салянову.

Корреспондент Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщает, что журналисты на заседание не допущены.

Слушание по делу Саляновой 9 октября продлилось до 20 часов по местному времени.

В декабре 2016 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье «Злоупотребление должностным положением». Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Сама Аида Салянова называет уголовное дело политическим преследованием и заявляет о своей невиновности. Она говорит. что у нее не было оснований для отказа в продлении лицензии Елисеева.

20 сентября прокурор попросил для Аиды Саляновой восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Салянова является членом оппозиционной партии «Ата Мекен», лидер которой – Омурбек Текебаев – был взят под стражу в феврале и в августе приговорен к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься политической деятельностью три года по обвинению в коррупции. Текебаев обвинение отверг, а его сторонники назвали уголовное преследование политически мотивированным.