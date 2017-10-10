Столтенберг призвал укреплять оборону НАТО на восточном фланге

Союз НАТО в понедельник начал размещать на территории Румынии, вблизи побережья Чёрного моря, дополнительные войсковые подразделения. В контингент войдут солдаты, моряки и летчики из нескольких стран, в том числе из Италии и Канады.

К настоящему времени в Румынии уже находятся около тысячи американских военных. НАТО усилит морские патрули, а также будет проводить больше учений в портах Болгарии и Румынии. Правительство страны просило увеличить присутствие НАТО в Черном море.

Глава НАТО, выступая в Бухаресте, обратил внимание на недостаточные унификацию и совместимость вооружений между европейскими союзниками по НАТО. Он, в частности, отметил, что в вооруженных силах европейских государств имеются танки, самолеты и фрегаты, разнообразие которых может сказаться на управлении войсками в случае реальных боевых действий. Вооруженные силы США, заметил для сравнения Столтенберг, избегают такого разнообразия вооружений.