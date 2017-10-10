Мэр Барселоны призывает не объявлять независимость Каталонии
Мэр Барселоны Ада Колау высказалась против одностороннего объявления независимости Каталонии. Она призвала главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона не делать этого, а премьер-министра Испании Мариано Рахоя не вводить в Каталонии прямое правление Мадрида. По мнению Ады Колау, сейчас нужны жесты примирения с обеих сторон, чтобы создать условия для диалога и сотрудничества.
В воскресенье в Барселоне прошел массовый митинг противников отделения от Испании. По разным данным, на улицы вышли от 350 тысяч до 950 тысяч человек.
Об уходе из Каталонии и переносе своих офисов в Мадрид уже заявили ряд банков и компаний.
10 октября в парламенте Каталонии может состояться заседание, на котором глава автономии Карлес Пучдемон объявит о независимости региона от Испании.
Против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов участников плебисцита. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия.
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