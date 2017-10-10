«Я и так лишнего наговорил»: президент Кыргызстана раскритиковал Казахстан и коллегу Назарбаева

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев произнес пламенную речь, которая обернулась международным скандалом. Атамбаев резко высказался в адрес Казахстана и по сути обвинил руководство соседней страны во вмешательстве во внутреннюю политику Кыргызстана, а заодно проехался по возрасту Назарбаева.

В минувшие выходные глава Кыргызстана вручал лауреатам госнаграды за вклад в развитие страны. Но всем запомнилось не собственно церемония, а пламенная речь, которую произнес Атамбаев, и которая позже обернулась международным скандалом.

Нередко переходя на крик и отпуская колкости Атамбаев, по сути, обвинил руководство Казахстана во вмешательстве во внутреннюю политику Кыргызстана из-за того, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недавно встречался с кандидатом в президенты Кыргызстана, олигархом Омурбеком Бабановым. Атамбаева эта встреча сильно разозлила, а в Кыргызстане ее восприняли как поддержку казахстанским лидером молодого олигарха. Что может стать значимым фактором в противостоянии Бабанова и ставленника партии власти Сооронбая Жээнбекова.

«Я понимаю, почему нам казахская власть хочет навязать именно таких руководителей. Они любят Бакиева (экс-президент Кыргызстана – НВ). Бакиев у них до сих пор проводит свои праздники в Алма-Ате, – заявил Атамбаев. – Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей. Я это слышал. Не буду называть фамилии. Потому что мы подаем казахскому народу плохой пример».

«Назарбаева на встрече с Бабановым говорит: хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на 20 лет моложе Назарбаева. А я на 16 лет, – заметил киргизский президент. – Так кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?»

Отдельно Атамбаев остановился на экономических показателях Казахстана и Кыргызстана: на соотношении ВВП двух стран и доходах населения.

«Правильно Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алма-Аты в 5 раз больше ВВП всего Кыргызстана. А ВВП Казахстана больше, чем Кыргызстана в 20 раз. И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем Кыргызстана. А почему тогда пенсии Казахстана выше только в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? – задал риторический вопрос Атамбаев. И сам же на него ответил. – Почему? Потому что разворовывают богатство Казахстана. И мы подаем плохой пример».

Позже Атамбаев признался, что выбрал крайне недипломатичную риторику, но и от слов своих отказываться не стал:

«Я не дипломат. Мне есть много что сказать. Наверное, я и так лишнего наговорил. Но осталось месяц-полтора (президентский срок Атамбаева подходит к концу и на новый он выдвигаться не стал –​ НВ). И я по-другому буду говорить», – заметил он.

В ближайшее время в Сочи пройдет заседание совета глав государств-участников СНГ и высшего евразийского экономического совета. Если бы Атамбаев туда поехал, ему пришлось говорить с Назарбаевым уже лицом к лицу, но свой визит Атамбаев отменил: вместо него в Сочи поедет премьер Сапар Исаков.

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В самом Казахстане выступление Алмазбека Атамбаева восприняли неоднозначно. Премьер Казахстана Бакитжан Сагинтаев напомнил оппоненту, что Казахстан выделил Кыргызстану по линии гуманитарной помощи более 20 млн долл. США, на которые были построены две общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше, а общий объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана составил 820 млн долларов США. Благодаря им обеспечиваются рабочими местами тысячи кыргызстанцев, – подчеркнул премьер.

Также он напомнил, что в Казахстане зарегистрировано и проживает 125 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, и «при этом они в полном объеме обеспечены социальными и медицинскими гарантиями от нашего государства».

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что расходы бюджета на социальные нужды граждан — это сугубо внутригосударственый вопрос. И обсуждать его президенту другого государства не стоит.

«Если исходить из затрат, то расходы на социальную помощь и поддержку составляет 4,2% от ВВП Казахстана, а в Кыргызстане — 1%, – заметила чиновница. – Но мы же не говорим, почему у них так, не критикуем. Потому что это внутригосударственные вопросы каждой страны».

Отрегировали на слова Атамбаева и депутаты казахстанского парламента.

«Народы наших стран, я думаю, понимают, что в этом заявлении была прежде всего такая предвыборная логика, – считает Маулен Ашимбаев, депутат мажилиса парламента Казахстана. – Казахстан в последние годы оказывает большую помощь, поддержку Кыргызстану. Выделено 100 млн. долларов США в денежном выражении, в какой-то продукции для поддержки этого государства».

В социальных сетях мнения разделились: одни поддержали президента Кыргызстана и посчитали его слова правильными, и даже хвалили Атамбаева за то, что он решился сделать такие резкие высказывания. Другие жители Казахстана встали на защиту Нурсултана Назарбаева.

Политолог Досым Сатпаев утвержадет, что несмотря на то, что заявление Атамбаева носит чисто «предвыборный характер» и колкости в сторону соседа появились именно после того, как президент Казахстана встречался с одним из главных соперников провластного кандидата, эпоха центрально-азиатских патриархов уходит в прошлое.

«После смерти Ислама Каримова все понимают, что следующим на очереди Казахстан. И в этом плане более молодые политики Центральной Азии, в том числе Атамбаев, понимают, что рано или поздно здесь образуется некий вакуум, определенное пустое место, которые, возможно, они и захотят занять. А намек на возраст говорит о том, что по мнению, Атамбаева и определенной части политической элиты Кыргызстана, рано или поздно в Казахстане произойдут серьезные изменения, и еще неизвестно какие политические процессы здесь могут быть. Может в каком-то плане даже ситуация будет намного хуже, чем в Кыргызстане».