Узбекистан планирует ратифицировать все конвенции Международной организации труда

Узбекистан постепенно планирует ратифицировать все конвенции труда в сфере прав человека. Как передает Nuz.uz, об этом в рамках очередной сессии Международного пресс-клуба сообщила заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин РУз Танзила Нарбаева.

Всего Международная организация труда приняла 189 конвенций и более 200 рекомендаций для стран по реализации международных трудовых прав. На сегодняшний день Узбекистаном ратифицировано 14 конвенций организации, положения которых последовательно имплементированы в национальное законодательство. Среди них – конвенции о недопущении детского и принудительного труда.



На сегодняшний день на предмет ратификации рассматривается программа достойного труда до 2020 года и ряд других конвенций. Сообщается, что после ратификации они также будут имплементированы в национальное законодательство.