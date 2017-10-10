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Узбекистан планирует ратифицировать все конвенции Международной организации труда

Несмотря на международную критику, власти Узбекистана до сих пор продолжают использовать детский труд при ежегодном сборе хлопка.

Узбекистан постепенно планирует ратифицировать все конвенции труда в сфере прав человека. Как передает Nuz.uz, об этом в рамках очередной сессии Международного пресс-клуба сообщила заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин РУз Танзила Нарбаева.

Всего Международная организация труда приняла 189 конвенций и более 200 рекомендаций для стран по реализации международных трудовых прав. На сегодняшний день Узбекистаном ратифицировано 14 конвенций организации, положения которых последовательно имплементированы в национальное законодательство. Среди них – конвенции о недопущении детского и принудительного труда.

На сегодняшний день на предмет ратификации рассматривается программа достойного труда до 2020 года и ряд других конвенций. Сообщается, что после ратификации они также будут имплементированы в национальное законодательство.

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