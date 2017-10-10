Кыргызский политик подозревается в «приготовлении к захвату власти»

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал члена партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова. По данным ведомства, Аспеков задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении депутата Канатбека Исаева, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Согласно заявлению комитета, Аспеков, «действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента Кыргызстане, в сговоре с отдельными гражданами» якобы принимал участие «в планах по дестабилизации обстановки» в Кыргызстане.

«При этом М. Аспеков, имея контакты с К. Исаевым и отдельными сторонниками партии «Республика» предпринимал попытки собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов», – говорится в сообщении.

9 октября по данному факту главным следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Приготовление к массовым беспорядкам» и «Приготовление к насильственному захвату власти». Мелис Аспеков задержан в этот же день.

В понедельник аппарат президента Кыргызстана сообщил, что президент Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в город Сочи (Россия), запланированный на 10-11 октября, где пройдут заседания Совета глав государств – участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. «Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», – говорится в сообщении аппарата президента Кыргызстана.