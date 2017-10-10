В пожарах в Калифорнии погибли 10 человек

В общей сложности 10 человек погибли в пожарах в американском штате Калифорния, затронувших винодельческие угодья. Из-за пожаров, усиленных ветрами, проведена эвакуация и своим жилища покинуло около 20 тысяч человек, сотни домов и предприятий пришли в негодность.

Губернатор Джерри Браун объявил режим ЧС в расположенных в северной части штата округах Напа, Сонома и Юба, известных своими винодельческими угодьями.

Из-за пожаров прилегающие территории охватил густой дым, который, по сообщениям, переместился в Сан-Франциском и Окленд.

Калифорнийский дорожный патруль сообщает, что в районах пожара перекрыто движение на дорогах.