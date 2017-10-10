Эрдоган: Турция не признает незаконную аннексию Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не признает аннексию Крыма. По его словам, Турция «будет продолжать поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность». Об Эрдоган заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

В ответ на вопрос о том, готова ли Турция ввести санкции в отношении России, Эрдоган заявил, что «вопрос Крыма» является «деликатным», и что Анкара пытается помочь крымским татарам, которые «находятся в неволе». Он также отметил, что Турция «очень довольна» той поддержкой, которую крымским татарам оказывает Киев.

Порошенко на пресс-конференции заявил, что он рассчитывает на поддержку Турции в развертывании миротворческих сил ООН в Донецкой и Луганской областях. «Наше стратегическое партнерство находится на очень высоком уровне, так же, как и уровень доверия между президентами», – отметил президент Украины.

Встреча Эрдогана и Порошенко в Киеве длилась около трех часов. Главы государств, как сообщает УНИАН, обсудили сотрудничество в области туризма, энергетики, а также в военной сфере и оборонной промышленности.

После переговоров представители правительств обеих стран подписали несколько соглашений, в частности, о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об отмене двойного налогообложения. В ближайшие пять лет Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов в год.