Туркменский лидер обещает влить миллиарды в нефтегазовый сектор

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пообещал выделить десятки миллиардов долларов для поддержания нефтегазового сектора страны, переживающего последствия падения мировых цен и падения российского спроса. «В следующие семь лет инвестируем 240 миллиардов манатов. В нефтегазовый комплекс мы инвестируем 159 миллиардов манатов», – сказал Бердымухамедов. Он заявил об этом 9 октября на заседании Совета старейшин, органа, члены которого не избираются и который не служит противовесом власти авторитарного лидера Туркменистана.

Занимая четвертое место в мире по запасам природного газа, Туркменистан стал зависим от поставок энергоресурсов в Китай после того, как в 2016 году Россия приостановила закупки туркменского газа. Бердымухамедов пообещал также, что Туркменистан в скором времени начнет производство электрокаров в стремлении диверсифицировать зависимую от углеводородов экономику страны. Бердымухамедов заявил, что намерен увеличить государственные поступления за счет прекращения государственных субсидий, введенных при его предшественнике Сапармурате Ниязове.

Бердымухамедов заявил, что «настало время для бережного, экономного и высокоэффективного использования государственных средств». Введенные в 1990-х годах субсидии позволили обеспечить население этой бывшей советской республики бесплатным газом, водой и электричеством.