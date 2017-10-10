Информация о снижении стоимости авиабилетов из Таджикистана в Узбекистан оказалось неточной

В конце прошлой недели Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода) сообщило о том, что представительство узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане объявило о снижении стоимости билета из Душанбе в Ташкент на 200 сомони (больше 20 долларов).

Однако 9 октября интернет-издание Podrobno.uz сообщило о том, что снижение произошло все лишь на 10 евро (или 12 долларов).

«Теперь стоимость перелета из Душанбе в Ташкент составляет 98 евро. Новый тариф действует с 6 сентября. Мы снизили цену для того, чтобы привлечь большее количество пассажиров именно в этом направлении. Цена на билет из Ташкента осталась на прежнем уровне», – прокомментировали в таджикском представительстве авиакомпании.

В настоящее время полеты из таджикской столицы в Ташкент совершаются раз в неделю, и также в обратном направлении.

Напомним, 11 апреля, впервые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но позже стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари».