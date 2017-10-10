Помощник водителя частично признал вину в ДТП с поездом под Владимиром

Выживший в ДТП во Владимирской области помощник водителя частично признал вину в аварии, которая унесла 17 жизней, передал 9 октября корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.



«Я помощник водителя, отдыхал, за рулем был другой. Мотор заглох, хотел завести – не смог завести. Шлагбаум не закрылся же за нами. Мы вышли, хотели подтолкнуть. Потом увидели – красный (свет), шлагбаум закрывается. Мы кричали, чтоб все выходили, некоторые были пьяные. Я чувствую свою вину, да», – сказал Нургали Сарматов, отметив, что транспорт был в исправном состоянии.

У Сарматова пятеро детей. Следствие обратилось в суд с требованием его ареста, считая, что подозреваемый собирался скрыться. «По свидетельским показаниям, Сарматов направлялся в Узбекистан», – сказал следователь.

Прокурор требование о заключении помощника водителя в следственный изолятор полностью поддержал.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров – граждане Узбекистана, два водителя – граждане Казахстана.