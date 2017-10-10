В Нидерландах партии сформировали правительственную коалицию
В Нидерландах, спустя семь месяцев после парламентских выборов, четыре партии договорились о формировании правительственной коалиции. Премьер-министр Марк Рютте объявил об этом в понедельник, 9 октября. В будущее правительство войдут Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является сам премьер Рютте, леволиберальная партия «Демократы-66» и две христианские – «Христианско-демократический призыв» и Христианский союз.
Правительственная коалиция должна быть утверждена парламентом 10 октября. Четыре партии, формирующие правительство, имеют в нижней палате парламента большинство всего в один голос – 76 из 150 мест. Это создаёт предпосылки для относительной неустойчивости правительства.
Пост премьера, как ожидается за Марком Рютте. Представление состава нового кабинета министров состоится не ранее 23 октября, сообщает нидерландская пресса.
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