Президент Грузии наложил вето на новую конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о наложении вето на новую конституцию, принятую 26 сентября. Заявление президента транслировалось в эфире всех основных телеканалов страны.

Маргвелашвили потребовал от правящей партии «Грузинская мечта» внести в основной закон ряд важных поправок. В частности, глава государства настаивает на отмене пункта об избрании президента специальной коллегией выборщиков вместо всенародных выборов и переходе на полностью «пропорциональные выборы» по партийным спискам уже с 2020 года.

Лидеры «Грузинской мечты» уже заявили, что преодолеют вето президента. Правящая партия контролирует 117 мандатов при необходимом минимуме в 114 голосов.

Глава политсовета оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия предупредил, что оппозиция не допустит насаждения в стране «авторитарного режима российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили», который считается неформальным руководителем парламента. Мелия не исключил массовых акций протеста в Тбилиси и других городах Грузии.

26 сентября парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию. Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия – движение за свободу» от голосования отказались.

Согласно новой конституции Грузии, с 2023 года отменяются всенародные выборы президента. Главу страны будет выбирать специальная коллегия, состоящая из 300 человек.