Мирзияев и Путин проведут встречу на полях саммита Совета глав СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, которая запланирована на 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, что 10-11 октября этого года в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, в том числе, учитывая договоренности, достигнутые в ходе государственного визита главы Узбекистана в Россию в апреле.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.