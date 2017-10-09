Мирзияев и Путин проведут встречу на полях саммита Совета глав СНГ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, которая запланирована на 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Напомним, что 10-11 октября этого года в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, в том числе, учитывая договоренности, достигнутые в ходе государственного визита главы Узбекистана в Россию в апреле.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.
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