В правящей партии Таджикистана отказались от соратника, попавшегося на крупной взятке

Народно-демократическая партия Таджикистана исключила из своих рядов замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскара Нурализода, который был задержан при получении взятки в особо крупном размере сотрудниками Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

В центральном исполнительном комитете правящей партии Таджикистана Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщили, что досрочно прекращены полномочия Аскара Нурализода в районном совете Исмоили Сомони столицы. Он был избран депутатом как член НДПТ. «Пройдут досрочные выборы в райсовет, мы наравне с другими политическими партиями будем бороться за этот мандат», – сказал один из ответственных сотрудников центрального исполнительного комитета НДПТ.

Антикоррупционное ведомство 3 октября сообщило, что замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскар Нурализода был задержан в то время, когда получал взятку в размере $490 тыс.

Задержание произошло 28 сентября у ресторана «Афсона» по улице Шамси в городе Душанбе. Еще $10 тысяч было найдено при обыске его дома сотрудниками Агентства. Чиновник потребовал также приобрести для его супруги Савриниссо Маджидовны Холиковой квартиру в новостройках столицы за почти $70 тыс.

Сообщается, что Аскар Нурализода потребовал от некоего жителя района Джалолиддини Балхи 1 миллион долларов за то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы был внесен пункт о развитии птицеводства в этом районе Хатлонской области.