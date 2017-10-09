Атамбаев отменил рабочий визит в Сочи

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в город Сочи (Россия), запланированный на 10–11 октября, сообщают официальные СМИ Кыргызстана. Предполагалось, что Атамбаев примет участие в заседаниях Совета глав государств – участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», – говорится в сообщении аппарата президента Кыргызстана.

В сообщении говорится, что по поручению Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав государств – участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи направится делегация во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

30 сентября государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева в рамках уголовного дела по статьям «Приготовление к преступлению», «Массовые беспорядки» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Адвокат депутата Азизбек Турдалиев заявил на пресс-конференции, что Канатбек Исаев отверг обвинения. Депутат до задержания поддержал кандидата в президенты Омурбека Бабанова. В свою очередь Бабанов заявил: «Если бы Канат Исаев не поддерживал меня, я думаю, у него не было бы таких проблем».