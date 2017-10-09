В России из-за сообщений о бомбах проверяют десятки зданий

В России после анонимных сообщений о минировании эвакуированы десятки зданий в нескольких городах. Полиция проверяет торговые центры, гостиницы, вокзалы, здания учебных и государственных учреждений в Санкт-Петербурге, Белгороде, Чебоксарах и Новосибирске. Ни одно из сообщений о бомбе пока не подтвердилось.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов в России поступают с 10 сентября. За это время были эвакуированы около миллиона человек в 144 городах страны. Ущерб бюджету от действий преступников оценивается более чем в 300 миллионов рублей. В Москве в пятницу неизвестные сообщили о бомбе в мавзолее Ленина, однако эвакуация из здания не проводилась. Полиция не нашла взрывное устройство.

По одной из неподтвержденных версий, к анонимным звонкам может быть причастна некая международная хакерская группировка. Согласно другим неофициальным данным, за телефонными атаками якобы стоят протестующие против фильма «Матильда» или украинские активисты. Полиция официально не комментирует ни одну из этих версий.