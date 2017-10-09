Мирзияев выразил соболезнования Рахмону

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту Таджикистана в связи кончиной старшего брата главы Таджикистана Нуриддина Рахмона.

В послании Шавката Мирзияева на имя Эмомали Рахмона отмечается: «С чувством глубокой скорби воспринял весть о преждевременной кончине Вашего старшего брата Нуриддина Рахмона».

Глава Узбекистана выразил президенту Таджикистана самые искренние соболезнования в связи с постигшей тяжелой утратой.

Напомним, что старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона Нуриддин Рахмон скончался 7 октября в возрасте 67 лет от инфаркта. 8 октября он был похоронен в Дангаре рядом с могилами своих родителей.