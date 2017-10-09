Суд Боснии и Герцеговины оправдал бывшего полевого командира Орича

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) оправдал в понедельник бывшего полевого командира армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича, обвиняемого в преступлениях во время войны в Боснии в 1990-е годы. Суд также оправдал другого участника боевых действий Сабахудина Мухича. Обвиняемые оправданы по всем пунктам обвинения по делу о резне в окрестностях Сребреницы в 1992 году.

«Обвиняемые Насер Орич и Сабахудин Мухич оправданы по предъявленным обвинениям в нарушении положений Женевских конвенций», – заявил судья Сабан Максумич. Родственники жертв сербов вышли из зала суда в знак протеста против приговора. Орич считается героем многих боснийцев за его роль в защите мусульман во время боснийской войны 1992-1995 годов, в ходе которой погибло более 100 тысяч человек.

Сребреница пала в 1995 году после наступления боснийских сербов, которые убили более восьми тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.



Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Орича к двум годам лишения свободы в 2006 году за то, что он не смог предотвратить убийство и бесчеловечное обращение с сербскими заключенными, но был немедленно освобожден, потому что он уже отбыл наказание. В 2008 году апелляционная палата суда ООН отменила приговор. Возмущенный оправданием экс-командира, Белград в 2014 году выпустил международный ордер на поиск Орича за убийство девяти сербских гражданских лиц вблизи Сребреницы в 1992 году. Швейцария арестовала Орича в 2015 году по ордеру, выданному Сербией, но выдала его в Боснию, что вызвало гнев в Белграде. Его судебный процесс начался в Сараево в январе 2016 года.