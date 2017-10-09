В двух областях Узбекистана назначили новых прокуроров

Согласно приказу Генерального прокурора Республики Узбекистан от 3 октября в Ферганской и Хорезмской областях были назначены новые прокуроры.

Как сообщают местные СМИ, Садриддин Турдиев, который ранее занимал пост прокурора Хорезмской области, был назначен главным прокурором в Ферганской области.

Акмаль Мавлонов стал прокурором Хорезмской области. До этого он работал первым заместителем прокурора Сырдарьинской области.