Скончался брат президента Таджикистана Нуриддин Рахмон

Брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона Нуриддин Рахмон скончался 7 октября в возрасте 67 лет от инфаркта. 8 октября он был похоронен в Дангаре рядом с могилами своих родителей. В субботу вечером президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей выехал на малую родину в Дангару Хатлонской области, чтобы проститься со старшим братом.

Источники Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в Дангаре сообщили, что с утра 8 октября ведущие в районный центр дороги были перекрыты, усилены меры безопасности. Нуриддин Рахмон не занимал государственной должности и последние годы находился на пенсии.

Некоторые собеседники Радио Озоди сказали, что покойный оставался в тени своего брата, президента Эмомали Рахмона. Другие сообщили, что он имел огромное влияние при кадровых расстановках в правительственных структурах.

65-летний Эмомали Рахмон бессменно возглавляет Таджикистан более 25 лет. В прошлом году в Таджикистане были приняты поправки к законодательству, позволяющие Рахмону участвовать в выборах неограниченное количество раз. Поправки снизили возрастной ценз для кандидатов в президенты, благодаря чему сын Эмомали Рахмона, работающий сейчас мэром Душанбе, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года.