Атамбаев о погибшем вице-премьере: в будущем он мог возглавить страну

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что связывал с погибшим в ДТП вице-премьером Темиром Джумакадыровым большие надежды. По его словам, Джумакадыров мог стать в будущем одним из лидеров страны.

«Он очень многое сделал для страны в борьбе с коррупцией, реформировании силовых структур. Он видел очень далеко. Человек не по годам проницательный и мудрый. Я часто с ним советовался. Отправляя его на должность вице-премьер-министра, я сказал ему: «Темир, ты тот, который в будущем будет премьер-министром, президентом страны, рано или поздно. Поэтому, ты должен посмотреть, как работает и правительство», – заявил Атамбаев на панихиде по Темиру Джумакадырову.

Церемония прощания с Джумакадыровым прошла сегодня в Бишкеке.

Ранее Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) сообщило о том, что внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, утром 7 октября на трассе Бишкек – Чалдовар столкнулся с КамАЗом. Все находившиеся во внедорожнике погибли.

38-летний Джумакадыров возглавлял республиканский штаб по проведению выборов президента. В августе 2017 года он был назначен вице-премьер-министром по вопросам безопасности в кабинете министров, возглавляемом Сапаром Исаковым. Прежде он занимал пост секретаря Совета безопасности.