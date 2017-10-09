Банки Туркменистана ввели новые ограничения на снятие наличности за границей

Жители Туркменистана вновь столкнулись с ограничениями на сумму обналичиваемых средств, при снятии в зарубежных банкоматах.

По информации местных СМИ, с 27 сентября туркменистанцы, путешествуя за пределами страны, могут снять в банкоматах со своей международной банковской карты VISA лишь $100 в день, либо эквивалент в местной валюте. С начала 2017 года лимит составлял 250 долларов США в день.

Эту информацию подтвердили Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) многочисленные туркменистанцы, путешествующие в Стамбул, Москву и в Лондон. Собеседники рассказали, что с прошлой недели в Ашхабадском аэропорту начали брать расписку от путешествующих за пределы страны граждан о том, что они обязуются не снимать в зарубежных банкоматах средства в иностранной валюте, превышающие 100 долларов в сутки, а в случае нарушения этого правила могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года. В связи с прекращением Центральным Банком обмена зарубежной валюты, снятие средств в долларах США при помощи пластиковой карты со своих счетов в национальной валюте - манатах, является единственным способом для официальной конвертации средств для населения, в первую очередь студентов, обучающихся за рубежом.

В связи с трудностями конвертации, а также ограничениями на сумму снятия наличных средств в банках Туркменистана, граждане страны, в качестве способа обналичивания собственных средств, находящихся в национальных банках, ищут различные пути, в том числе используют возможность снятия денег с пластиковых карт в валюте за рубежом.