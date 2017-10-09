На акциях в поддержку Навального в России задержано 290 человек

На акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедших вчера в 26 городах России, было задержано 290 человек. «ОВД-Инфо» приводит сводную информацию о задержанных по всем городам. Все участники требовали проведения свободных выборов, отмены цензуры.

Многих задержанных после оформления протоколов отпустили. В Йошкар-Оле сотрудники ГАИ остановили машину около штаба Навального за якобы грязные номера и фары. Сказали, что машина в розыске. Сам задержанный рассказал, что остановили за наклейку «Навальный 2018» и «кроссовки». Сообщалось что сотрудники ГАИ сломали задержанному руку, позднее задержанный рассказал, что на руке была шина, а гаишники ее окончательно разорвали. В итоге его отпустили.

Алексей Навальный, находящийся под арестом, на вопрос журналистки «Дождя» назвал такое поведение полиции в Москве «играми Кремля» и воздержался от других комментариев по этому поводу. Навальный выразил удовлетворение акциями протеста.