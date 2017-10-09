Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ

Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 10 октября 2017 года примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

На заседании, которое пройдет в Сочи, планируется обсудить перспективы взаимодействия в рамках Содружества, ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств.

Руководители внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.





