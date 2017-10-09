В Дагестане произошла потасовка между сотрудниками МВД

В Махачкале произошла потасовка между полицейскими и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») при МВД. Как сообщает интернет-издание «Черновик», полицейские остановили неизвестных в штатском, у которых при себе было огнестрельное оружие. Ими оказались сотрудники Центра «Э». Они, по данным издания, в грубой форме заявили полицейским, что тоже служат в МВД. Произошла словесная перепалка, один из полицейских открыл огонь в воздух. О пострадавших среди местных жителей или самих участников конфликта не сообщается. В МВД республики пока не прокомментировали инцидент.

Ранее 8 октября стало известно, что в Махачкале 7 октября охранники министра внутренних дел Дагестана избили местного жителя, который не уступил дорогу их кортежу. Кроме этого, в республике продолжаются нападения на полицейских. Только за последний месяц погибли как минимум восемь сотрудников правоохранительных органов. Как минимум шестеро жителей Дагестана, подозреваемые в нападениях, убиты. Власти республики называют нападавших «боевикам». Официально их вина не была доказана, при этом полицейские взорвали дома некоторых предполагаемых преступников. Жители Дагестана заявляют о похищениях со стороны полиции.