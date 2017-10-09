Пострадавшие в ДТП в России доставлены в Узбекистан

Военно-транспортный самолет Министерства обороны Узбекистана утром 8 октября доставил граждан, ставших участниками ДТП во Владимирской области России, а также тела погибших на родину. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На борту Ил-76, вылетевшего с аэродрома Раменское в подмосковном Жуковске, находились 36 участников аварии и 5 их родственников. Самолет совершил посадку в Термезе, куда доставлены 22 жителя Сурхандарьинской области и тела 15 погибших. Затем самолет вылетел в Ташкент.

Трое пострадавших, включая пятилетнюю девочку, остаются в больнице во Владимирской области. Они будут возвращены на родину после улучшения состояния их здоровья.

Напомним, что в ночь на 6 октября во Владимирской области России пассажирский поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород сбил автобус с 58 пассажирами, застрявший на железнодорожном переезде. В результате погибли 17 человек, большая часть из которых – граждане Узбекистана.