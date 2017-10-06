В России поезд сбил застрявший на переезде автобус с гражданами Узбекистана (видео)

В ночь на 6 октября во Владимирской области России пассажирский поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород сбил автобус, застрявший на железнодорожном переезде. В результате погиб 21 человек, большая часть из которых – граждане Узбекистана.

Как сообщил «Интерфакс», трагедия произошла в 05:39 по ташкентскому времени, в Петушинском районе Владимирской области РФ.

Число жертв аварии с автобусом достигло 21 человека, сообщил информагентству источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

«По предварительным данным погиб 21 человек, включая 3 детей», – сказал он.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и двое водителей – граждане Казахстана.

Как сообщают российские СМИ, выжили пассажиры, которые вышли толкать автобус. Часть пассажиров, нарушив правила поведения в подобных ситуациях, осталась сидеть на своих местах.

Причиной ДТП, как сообщили в региональном МВД, стала поломка автобуса: он выехал на красный свет и заглох на путях. Машинист приближающегося состава экстренно затормозил, но избежать столкновения все же не удалось.

Как пишет новостной сайт Kun.uz, граждан Узбекистана, пострадавших и погибших в ДТП во Владимирской области РФ доставят на родину спецбортом.

Министерство здравоохранения и Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана ведут переговоры с российской стороной о доставке узбекистанцев на родину и об оказании оставшимся в живых экстренной медицинской помощи. Данную информацию интернет-изданию подтвердил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Бахадыр Адылов.