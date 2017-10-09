Банки Таджикистана делают ставку на женщин

Национальный банк Таджикистана порекомендовал банкам и микрокредитным организациям привлекать больше специалистов женского пола на должности, связанные с финансовой деятельностью.

Главный регулятор страны начал с себя, заменив всех работников мужского пола в отделе денежного обращения и кассовых операций на женщин.

Рекомендация Нацбанка, копия которого попала в распоряжение Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) 8 октября, расширяет участие женщин в банковской деятельности страны. В самом регуляторе нам сообщили, что ныне в банковской системе республики работают около 6 тыс женщин, что составляет треть или 32% от общего количества сотрудников кредитных учреждений. Тем не менее, очень мало представительниц прекрасного пола занимают руководящие должности в банковских структурах.

Таджикские женщины зачастую выполняют роль основного «казначея» в семьях. Многие мужчины подтверждают, что всеми денежными вопросами в семье управляют их жены.

Несмотря на то, что в таджикском обществе мужчин, отдающих зарплату своей жене, называют подкаблучником, на самом деле такое наблюдается практически в каждом доме, говорят собеседники Радио Озоди.

За последние два года в Таджикистане были задержаны и отправлены за решетку на длительные сроки заключения десятки банкиров и банковских работников. Все они обвинялись в краже и присвоении вкладов населения. Только на прошлой неделе суд столичного района Сино приговорил шестерых сотрудников «Точпромбанка» к срокам от 8 до 13 лет. По имеющимся у нас данным, женщин среди них нет.

По официальным данным, в Таджикистане больше всего женщин работают в сферах образования и здравоохранения. В 8,5-миллионном Таджикистане женщины составляют 49% населения.