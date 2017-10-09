Астана заявила протест высказываниям президента Кыргызстана

Министерство иностранных дел Казахстан заявляет «решительный протест» в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана. Комментируя ход предвыборной гонки в Кыргызстане, Атамбаев 7 октября сделал несколько критических замечаний относительно заявлений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на встрече с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым.

МИД Казахстана назвал эти заявления «безответственными, провокационными по своей сути и ложными в предвыборных целях», а также недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами. При этом в опубликованном вчера вечером сообщении Астаны говорится, что казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом.