Facebook: новые правила могут замедлить размещение рекламы

Компания Facebook изменила правила размещения политической и религиозной рекламы в социальной сети. В письме, разосланном рекламодателям на прошлой неделе, руководство компании предупредило, что теперь рекламные объявления, ориентированные на любителей политических, религиозных, этнических и социальных вопросов, будут рассматриваться сотрудниками специально назначенными для этого сотрудниками. Только после этого сообщения смогут появиться в сети. Ранее решения о публикации таких объявлений автоматически принимал компьютерный алгоритм. В компании предупредили, что новая процедура может замедлить сроки размещения рекламы.

В минувшие дни стало известно, что руководство Fаcebook согласилось дать показания в комитете по разведке Конгресса США. Комитет расследует российское вмешательство в избирательную кампанию 2016 года.

В сентябре Facebook передал в Конгресс данные о рекламных объявлениях, сообществах и страницах, зарегистрированных с участием России во время президентской кампании. Всего, по данным Facebook, речь может идти о 470 сетевых сообществах и страницах, которые были связаны с российскими государственными компаниями.