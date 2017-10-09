Хантсман: восстановление суверенитета Украины – ключевая задача

Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что восстановление суверенитета Украины на всей ее территории станет ключевым вопросом в отношениях с Москвой, когда он приступит к исполнению своих обязанностей. Выступая в Солт-Лейк-Сити, бывший губернатор штата Юта Хантсман 7 октября заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но утверждал, чтобы первым шагом должно быть возвращение Москвой контроля над территорией Украины в пределах ее международно признанных границ.

По его словам, это проблема в отношениях Москвы не только с Соединенными Штатами, но и с Европой, Канадой и практически с любой другой развитой страной. Хантсман посетил свой родной штат для церемонии приведения к присяге.

Россия захватила Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины во время войны, в ходе которой с 2014 года было убито более 10 тысяч человек.

Соединенные Штаты, другие западные страны и Европейский союз ввели санкции в отношении России за действия на Украине. Хантсман, который вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле 3 октября, заявил толпе в Солт-Лейк-Сити, что хочет работать с Москвой для преодоления кризиса в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Он назвал Пхеньян угрозой для России и всего остального мира, а не только для Соединенных Штатов.

«Действуя сообща, Соединенные Штаты и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение», – сказал он. Высказывания Хантсмана были сделаны после того, как президент Дональд Трамп сказал в заявлении в Twitter от 1 октября, что переговоры с Северной Кореей были бы «пустой тратой времени». Хантсман также не исключил возможного сотрудничества с Россией в борьбе с группировкой «Исламское государство» и в прекращении шестилетней гражданской войны в Сирии, где Вашингтон и Москва поддерживают противоборствующие стороны.