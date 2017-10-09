Президент США Трамп снова угрожал Северной Корее

Президент США Дональд Трамп в своих субботних записях в Twitter'е снова выступил с резкими угрозам в адрес Северной Кореи.

По его словам, в течение четверти века различные президенты США разговаривали с Пхеньяном, заключали с ним соглашения, передавали большие денежные суммы, и ничего из этого вышло. «Поэтому ясно, что сегодня действенным остается лишь одно средство», – добавил президент, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Двумя днями ранее Трамп сделал еще одно загадочное замечание на протокольной фотосъемке в Белом доме в обществе американских военачальников. «Понимаете, что это значит, когда вместе собираются столько военных? – спросил Трамп у журналистов. – Может быть, затишье перед бурей. Рано или поздно вы поймете, что я хочу сказать».

Пресс-служба Белого дома отказалась разъяснять заявления Трампа.

Северная Корея, со своей стороны, пообещала, что будет сбивать американские военные самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.