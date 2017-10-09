«Бесстрашные»: Родители собирают хлопок, а малолетние дети сидят дома без присмотра взрослых (фото)

Активисты правозащитной группы «Бесстрашные» сообщили о том, что учителя и врачи в Куйичирчикском районе Ташкентской области в массовом порядке отправлены на хлопок, а их малолетние дети находятся дома без присмотра родителей.

Как сообщила «Озодлику» активистка правозащитной группы «Бесстрашные» Малохат Эшанкулова, посетившая махаллю «Эгизовул» в городе Дустобод – центр Куйичирчикского района Ташкентской области – по причине отправки родителей на сбор хлопка десятки детей в этой махалле остались без присмотра взрослых.

– Все взрослые, которые должны присматривать за маленькими детьми, отправлены на сбор хлопка. Среди оставшихся дома детей я видела малышей в возрасте 2-3 лет. Кто будет отвечать, если с ними случится несчастье в отсутствии родителей, – вопрошается Малохат Эшанкулова.

В этом году правительство Узбекистана пообещало, что впредь не будет отправлять учителей и врачей на сбор урожая хлопка. Однако во многих областях республики сотрудники сферы здравоохранения и образования все еще собирают хлопок.

Международные организации не первый год призывают руководство Узбекистана покончить с принудительным трудом на сборе хлопка.