«Узбекгидроэнерго» примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане

АО «Узбекгидроэнерго», в состав которого входят ГЭС республики, планирует принять участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В пятницу, 6 октября, Узбекгидроэнерго и кыргызская Национальная энергетическая холдинговая компания подписали меморандум по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Документ был подписан в ходе визита в Узбекистан президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Ранее Атамбаев по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым заявил, что стороны договорились вместе строить Камбаратинскую ГЭС.

Кроме того, по результатам визита Атамбаева стороны подписали еще пять совместных документов. В частности, речь идет о контракте на поставку электроэнергии из Кыргызстана в Узбекистан в 2017-2018 годах, соглашении о совместном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Джалал-Абадской области Кыргызстана, документах в сфере воздушного транспорта и международного автомобильного сообщения.

Кроме того, главы государств договорились о том, что к 1 декабря могут окончательно решить вопрос с государственной границей, согласовав оставшиеся 15% линии.





