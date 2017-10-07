Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в ДТП

Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Жумакадыров погиб сегодня в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Чуйской области, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода). Внедорожник, в котором ехал чиновник, как сообщается, столкнулся с грузовиком. Информацию позднее подтвердили в правительстве Кыргызстана.

По предварительным данным, внедорожник марки Toyota Land Cruiser, в котором находился Темир Джумакадыров, примерно в половине восьмого утра столкнулся лоб в лоб с автомашиной КамАЗ на 36-м километре трассы Бишкек – Чалдовар у села Садовое Московского района. Вместе с Джумакадыровым на месте аварии погибе его помощник Нурлан Жамгырчиев, а также водитель, сообщает Радио Азаттык.

38-летний Темир Джумакадыров в сентябре возглавил республиканский штаб по проведению выборов президента Кыргызстана. Предположительно он направлялся в Таласскую область для проверки готовности избирательных участков к выборам.

В августе Джумакадыров был назначен вице-премьер-министром по вопросам безопасности в кабинете министров, возглавляемого премьером Сапаром Исаковым. До этого Джумакадыров занимал должность секретаря Совета безопасности Кыргызстана.

Джумакадыров ранее принял участие в программе «Ыңгайсыз суроолор» («Неудобные вопросы») редакции Радио Азаттык, вышедшей в эфир 4 октября.