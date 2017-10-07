В России на акциях в поддержку Навального начались задержания

Сторонники арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального собираются сегодня на Пушкинской площади в Москве, где должна пройти несогласованная с властями акция в поддержку политика и его президентской кампании. Об этом с места события сообщает Радио Свобода. На Тверскую улицу с самого утра стягивались подразделения полиции и автозаки. Сотрудники правоохранительных органов просят собравшихся разойтись. Сообщается о задержании в городах Якутск, Самара, Ижевск и Южно-Сахалинск участников акций в поддержку оппозиционера.

Сторонники оппозиционера в Самаре выложили в Twitter фотографию, на которой видно, как четверо сотрудников полиции заламывают руки пожилой женщине и уводят ее с площади Кирова, где проходит акция. Там задержано как минимум пять человек. Трое организаторов акции до площади не дошли – их остановили еще по дороге и увезли в отделение.

Соратники Алексея Навального в Якутске тоже сообщают о задержаниях. Региональный менеджер кампании оппозиционера по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Снов написал у себя в Twitter'e, что в полицию доставили пять-шесть активистов и координатора местного штаба.

В Ижевске полиция увезла нескольких участников пикета. В Саратове задержаны двое активистов, которые шли с агитационными шарами.

Российские власти пригрозили жестко реагировать на нарушения закона о митинга во время акций, значительную часть которых не согласовали местные органы управления. Митинги Навального заявлены в 80 городах России, Радио Свобода ведет текстовую трансляцию.

Алексей Навальный отбывает 20 суток ареста по обвинению в «неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии». Сторонники российского оппозиционного активиста Алексея Навального, как сообщалось, выйдут с требованием освободить оппозиционера и допустить его к участию в президентских выборах.