Власти призвали население помочь в расследовании трагедии в Лас-Вегасе

Полиция и ФБР обратились в пятницу к населению с призывом помочь в расследовании дела об убийстве 58 человек в Лас-Вегасе 64-летним Стивеном Пэддоком.

По словам заместителя окружного шерифа Кевина Макмэхила, через пять дней после преступления, несмотря на активно ведущееся расследование, у следствия нет никакого представления о мотивах действий стрелявшего, который в воскресенье вечером открыл огонь по зрителям, пришедшим на фестиваль кантри-музыки.

Более тысячи нитей, которые были у следователей ни к чему не привели. Его частная жизнь, политические взгляды, отношения с окружающими, денежные дела, возможные контакты с различными радикальными группами – все это было объектом внимания. Были обследованы его компьютеры, телефоны, его интернет-активность. Согласно представителям спецслужб, в отличие от преступников, совершавших массовые убийства, он не оставил никаких заявлений, манифестов, он не пытался связаться со средствами информации или полицией, он не пользовался социальными сетями.

Полиция убеждена, что во время стрельбы он был один в комнате на 32-м этаже гостиницы «Мандалэй Бэй». Однако не исключено, что ему кто-то помог незадолго до преступления, потому что одному человеку было бы трудно сосредоточить в комнате гигантский – более 20 стволов – арсенал огнестрельного оружия. Десятки полуавтоматических винтовок, боеприпасов и взрывчатки были обнаружены в его двух домах и машине, припаркованной в подземном гараже отеля.

Власти намерены разместить на билбордах в Лас-Вегасе призыв к горожанам: «Если вы знаете что-то – скажите что-то».