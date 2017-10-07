7 октября исполняется 11 лет со дня убийства Анны Политковской

Акция памяти журналистки Анны Политковской в Санкт-Петербурге 7 октября согласована с властями. Об этом написал в Фейсбуке депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. Он уточнил, что такого решения удалось добиться благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

«Сегодня, через 11 лет, можно по-прежнему говорить с полной уверенностью – убийство Анны Политковской не раскрыто. И не будет раскрыто ни в ближайшие годы, ни в отдаленном будущем. Это – не признак бессилия правоохранительной системы. Это – политика. И в угоду каким-то политическим выгодам, какой-нибудь системе сдержек и противовесов или еще чему-нибудь псевдоправильному политический заказ на поиск заказчика убийства не поступил. Даже, кажется, произошло обратное».

Так начинается сегодняшняя публикация в «Новой газете», посвящённая очередной мрачной годовщине – одиннадцатой – со дня убийства Анны Политковской. В августе 2017-го года ей исполнилось бы 59 лет.

Анна Политковская работала в газетах «Известия» и «Воздушный транспорт». До 1994 года работала обозревателем еженедельника «Мегаполис Экспресс». В 1994 – 1999 годах она была обозревателем и редактором отдела чрезвычайных происшествий «Общей газеты».

В «Новой газете» Политковская работала с 1999 года неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в 2000 году она была удостоена премии «Золотое перо России». Последняя ее публикация в «Новой газете» называлась «Карательный сговор» и была посвящена деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.