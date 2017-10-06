HRW: для искоренения принудительного труда в Узбекистане нужна политическая воля

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) отмечает, что правительство Узбекистана вернуло некоторых учащихся и рабочих с хлопковых полей, где используется принудительный труд, но для полного искоренения практики принуждения в этой центральноазиатской стране требуется большая политическая вола.

В распространенном 5 октября заявлении HRW со ссылкой на Cotton Campaign - глобальную группу по защите трудовых прав - говорится, что студентам университетов и некоторым работникам сферы здравоохранения и образования разрешили покинуть хлопковые поля. Однако другие работники остались там против своей воли или столкнулись с тем, что с них вымогали деньги за то, что их заменят другие люди, отмечают правозащитники.

«Крайне важно, чтобы международные партнеры Узбекистана призвали правительство разрешить всем привлеченным к принудительному труду вернуться с полей без наказаний, в том числе без требований оплатить труд тех, кто заменит их», – говорит Умида Ниязова, директор Узбекско-Германского форума по правам человека (UGF), которую цитирует HRW. Ниязова также считает, что партнеры Узбекистана могут призвать Ташкент отслеживать ситуацию и публично сообщать о результатах.

Узбекистан, один из ведущих мировых экспортеров хлопка, в течение многих лет отправляет студентов, а также сотрудников школ, медицинских учреждений на уборку хлопка. Страна отказалась от использования труда несовершеннолетних на полях в 2015 году под давлением международной общественности, которое включало кампанию по бойкоту узбекского хлопка.