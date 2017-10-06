В Москве за час власти получили 30 сообщений о минировании

В пятницу утром в Москве экстренные службы в течение часа получили около 30 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, в том числе в школах, детских садах и административных зданиях. Об этом сообщает ТАСС. По данным «Интерфакса», только из пяти школ после звонков «телефонных террористов» эвакуированы полторы тысячи человек. Была эвакуирована Московская областная дума и здание Аналитического центра при правительстве.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в 50 регионах страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось. По предварительным данным, экономический ущерб от действий «телефонных террористов» оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

Накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах делали четыре россиянина, которые находятся за границей. В каких именно странах, он не уточнил. По словам главы ФСБ, у них есть пособники в России.