Главы Узбекистана и Кыргызстана заявили о готовности углублять сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подтвердили готовность двух соседних государств в Центральной Азии развивать более тесное сотрудничество.

Мирзияев сказал на переговорах с Атамбаевым в Ташкенте, что за очень короткий промежуток времени Ташкенту и Бишкеку удалось достигнуть очень высокого уровня сотрудничества и что это позволит перейти к еще более тесным связям. Мирзияев отметил, что после его визита в Кыргызстан в прошлом месяце возобновили работу несколько пограничных переходов между двумя государствами.

Накануне визита Атамбаева Мирзияев подписал закон о делимитации 85 процентов совместной границы, общая протяженность которой составляет 1280 километров. Согласно закону, более 1710 километров границы теперь считаются полностью определенными. Атамбаев подписал аналогичный закон 2 октября.

Во время встречи в сентябре президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали соглашение о делимитации 85 процентов совместной границы. Граница между двумя центральноазиатскими странами была очагом многих разногласий с 1991 года, когда государства обрели независимость из-за распада Советского Союза.