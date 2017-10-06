Суд в Бишкеке оштрафовал издание 24.kg и экс-депутата по иску кандидата в президенты

Свердловский районный суд Бишкека удовлетворил иск кандидата в президенты Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда» к бывшему депутату парламента Кабаю Карабекову и новостному агентству 24.kg и обязал взыскать с ответчиков по пять миллионов сомов в пользу истца.

Истец требовал признать несоответствующими действительности «измышления» автора о «тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Речь идет о публикации «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?» под авторством бывшего депутата парламента Кабая Карабекова, которая появилась на сайте 24.kg 11 сентября.

В предвыборном штабе Жээнбекова утверждают, что в статье в прямой увязке с кандидатом и со ссылкой на состоявшуюся в июне закрытую встречу президентов Кыргызстана и России говорится о том, что Москва якобы «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями», в том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в России террористической организацией».

По требованию уполномоченного представителя Жээнбекова и Центральной избирательной комиссии данная статья ранее была удалена.