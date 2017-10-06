Россия и Саудовская Аравия надеются на развитие межгосударственных связей

Президент России Владимир Путин принял короля Саудовской Аравии Салмана на переговорах в Кремле в ходе первого официального визита в Россию правящего саудовского монарха.

Путин приветствовал этот визит как «знаковое» событие во время встречи с королем 5 октября. «Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей», – сказал Путин.

«Мы стремимся укреплять наши отношения в интересах мира и безопасности и в интересах развития мировой экономики», – ответил саудовский монарх.

На брифинге по итогам переговоров между Путиным и 81-летним королем министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что стороны «подписали целый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и крупномасштабных коммерческих контрактов». В числе сделок – предварительные соглашения по закупке систем противовоздушной обороны С-400, противотанковых ракетных систем и нескольких ракетных установок, сообщила саудовская сторона.