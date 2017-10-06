ООН: в конфликтах в мире убиты или ранены тысячи детей

Организация Объединенных Наций в своем новом докладе о детях в условиях конфликтов сообщает, что в прошлом году в вооруженных конфликтах по всему миру более восьми тысяч детей погибли либо получили ранения. Эти показатели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «неприемлемыми».

По заявлению организации, из ежегодного доклада «Дети и вооруженные конфликты», который 5 октября представлен в Совете Безопасности, следует, что с начала документирования потерь среди мирного населения в 2009 году наибольшее число подтверждений о жертвах среди детей получено по Афганистану.

Из этого доклада следует, что в 2016 году в Афганистане были убиты либо получили увечья 3 512 детей, что на 24 процента выше показателя предыдущего года. По Сирии приводится цифра 1 299, по Йемену – 1 340.

В докладе отмечается, что сотни детей подверглись сексуальному насилию, стали жертвами нападений на школы либо были привлечены к участию в военных действиях.

В докладе приводится черный список организаций, несущих ответственность за нарушения в отношении детей, который включает в себя группировки, действующие в Афганистане, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Ираке, Мали, Мьянме, Сомали, Судане, Южном Судане, Сирии и Йемене.

В этот список впервые включена возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, оказывающая поддержку правительству Йемена в конфликте с повстанцами-хуситами. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в прошлом году убрал Саудовскую Аравию из списка после давления со стороны Эр-Рияда. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Гутерриш «поступил верно», включив коалицию в список.