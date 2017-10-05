Как проходит визит Атамбаева в Ташкент

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает государственный визит в Узбекистан.

В резиденции «Куксарой» состоялась встреча Алмазбека Атамбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Мирзияев отметил, что данный государственный визит – это символическое продолжение достигнутых договоренностей в ходе исторического госвизита в Бишкек.

«​Думаю, история свое скажет. За короткое время волею двух президентов был достигнут такой уровень взаимопонимания, думаю народы двух братских стран достойно это оценят. После наших встреч в Пекине, Астане, исторических переговоров в Самарканде мы достигли по всем направлениям очень больших результатов. Если говорить о наших политических взаимоотношениях, то нет ни одного нерешенного вопроса. В ООН, СНГ, Исламской организации сотрудничества мы поддерживаем друг друга и нет никаких вопросов. В торгово-экономических отношениях как мы с вами договорились, мы не будем мешать нашим предпринимателям», – сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев​.

​Президент Узбекистана продолжил, что самая большая благодарность граждан, особенно жителей приграничных районов, связана с открытием контрольно-пропускных постов, которого граждане ждали долгие годы. По его словам, эти события положительно воспринимаются жителями, они благодарят за добрую волю президентов.

«​Я думаю, что сегодняшняя встреча и государственный визит будут историческими. И конечно, я благодарен вам и вашей мудрости, вашей политической воле»​, – сказал он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что для него большая радость встречаться.

​«​Я отношусь к вам как к брату. Вчера у меня была большая встреча в Бишкеке, и когда горожане узнали, что я вылетаю с визитом в Узбекистан, они передали вам теплые слова, что вы настоящий друг, брат Кыргызстана. Это, конечно, благодаря вам, я считаю, приняты исторические решения»​, – сказал президент Кыргызстана.

По его словам, Кыргызстан и Узбекистан должны поднять уровень отношений на новые высоты. «В то же время, чтобы это было как в давние времена, когда мы были сильны своей дружбой, единством, и в этом конечно ваша громадная заслуга. Я благодарю вас за ваше отношение ко мне, к нашему многонациональному Кыргызстану, за вашу проницательность. Я думаю, народ и Узбекистана, и Кыргызстана, если некоторые сегодня может это не поняли, то с годами все лучше будут понимать, насколько нужны были все эти решения, насколько был важен ваш исторический визит в Бишкек», – сказал Алмазбек Атамбаев.

В ходе встречи были обсужден весь комплекс вопросов кыргызско-узбекских отношений.

Ранее Алмазбек Атамбаев возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма» в городе Ташкент. Затем президенты двух стран посетили выставку промышленной продукции двух стран в выставочном комплексе «Узэкспомарказ». Они осмотрели павильоны и ознакомились с представленной на выставке продукцией.

Кыргызстан и Узбекистан подписали 12 соглашений и декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедстве и дружбе народов Кыргызстана и Узбекистана. В частности, было подписано соглашение об открытии грузоперевозок по направлению Ташкент – Андижан – Ош – Кашгар.

Подписанные документы:

1. Протокол по обмену ратификационными грамотами по Договору между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе от 5 сентября 2017 года;

2. Соглашение между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР (Финансовая полиция) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре РУз «О сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями»;

3. Меморандум между Национальным статистическим комитетом КР и Государственным комитетом РУз по статистике о взаимопонимании и сотрудничестве в области официальной статистики;

4. Соглашение между Министерством внутренних дел КР и Министерством внутренних дел РУз «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

5. Соглашение между правительством КР и правительством РУз по поставкам минеральных удобрений в Кыргызскую Республику;

6. Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма КР и Государственным комитетом РУз по развитию туризма о развитии сотрудничества в области туризма;

7. Соглашение между Генеральным штабом КР и Министерством обороны РУз «О военном сотрудничестве»;

8. Меморандум о сотрудничестве между Государственной комиссией по делам религий КР и Комитетом по делам религий при кабинете министров РУз;

9. Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» и Национальным информационным агентством Узбекистана;

10. Меморандум между Министерством транспорта и дорог КР и Министерством внешней торговли РУз «О сотрудничестве в области транспорта»;

11. Соглашение между мэрией города Жалал-Абад КР и хокимиятом города Наманган РУз «О сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах»;

12. Соглашение между мэрией города Баткен КР и хокимиятом города Фергана РУз «О сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах».

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