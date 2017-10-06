Бывшего премьера Британии после смерти заподозрили в педофилии

Бывшего премьер-министра Великобритании Эдварда Хита заподозрили в педофилии спустя 12 лет после смерти. Такие данные приводятся в отчете по итогам полицейского расследования.

В документах не утверждается, что бывший глава британского парламента виновен в сексуальном насилии. При этом в отчете говорится, что, если бы политик был жив, его бы подвергли допросу. При этом привлечь к ответственности бывшего премьер-министра не получится: по законам Соединенного Королевства выдвигать обвинения в отношении умерших нельзя.

Консерватор Эдвард Хит возглавлял правительство Британии в 1970–1974 годах. Он умер в 2005-м в возрасте 89 лет. Ни один из случаев, упомянутых в расследовании, не относится к периоду, когда политик занимал пост премьера. Друзья и коллеги Эдварда Хита называют подозрения в педофилии необоснованными.