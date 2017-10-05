Президент Туркменистана сменил прокуроров и судей

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении от должности судей и прокуроров, а также о новых назначениях.

Документы о назначении и освобождении от должности прокуроров и судей были подписаны 3 октября на заседании Государственного совета безопасности страны, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за девять месяцев текущего года, сообщают местные СМИ.

Как сообщается, в ходе заседания решения о смещении и новых назначениях в органах прокуратуры и судебной системе были озвучены вслед за отчетом генерального прокурора страны Б.Атдаева и председателя Верховного суда Г. Халлыева, доложивших о деятельности и мерах по эффективности работы подведомственных органов за девять месяцев.

«Глава государства потребовал пресекать любые попытки нарушения действующего национального законодательства со стороны представителей как государственных, так и частных структур», отмечается в официальном сообщении.

Напомним, с начала года правительство Туркменистана объявило об активизации мер по борьбе с коррупцией, генеральный прокурор, вслед за ним глава верховного суда были освобождены с занимаемой должности, министры внутренних дел и национальной безопасности получили строгий выговор, десятки чиновников были обвинены в коррупции и арестованы.